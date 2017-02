¿Barby Silenzi sale con un ex de Silvina Luna? Su palabra

El año pasado, durante el Bailando, tanto Barby Silenzi como El Polaco admitieron que entre ellos hubo algo más que una amistad.

Sin embargo esa relación no prosperó, el cantante se fue a Carlos Paz y se enamoró de su compañera de elenco, Silvina Luna.

Y mientras que el cantante de cumbia afianza su relación con la actriz, Barby brilla en La revista de Mar del Plata.

Y en las últimas horas, se dijo que, quizás a modo de venganza, la bailarina se acercó al ex de Luna, el DJ Manuel Desrets.

La venganza de #BarbieSilenzi ayer en fiesta de #RevistaGente .... Mientras #ElPolaco está con #SilvinaLuna, ella estuvo toda la noche con su ex el DJ #ManuelDesrets Una foto publicada por Marcela Tauro (@_marcelatauro) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 11:21 PST





Marcela Tauro fue quien publicó fotos de la fiesta de la revista Gente, donde se ve a Silenzi y Desrets bailando pegados. Según informó la periodista de Intrusos, estuvieron juntos toda la noche.

PrimiciasYa.com se comunicó con la ex de Francisco Delgado, quien aclaró que "no sabía que Manuel era el ex de Silvina". "Estuvimos bailando toda la noche, pero éramos un grupito. Después nos fuimos a un boliche a seguir bailando. Re buena onda", señaló.

Y agregó: "Yo no le sigo la vida a Silvina Luna y por lo tanto no tenía idea que él era su ex pareja. Lo conocí esa noche y la pasamos muy bien y ya".