Barby Silenzi le respondió a la ex mujer del Polaco: "Nunca estuve con él, somos amigos simplemente"

Valeria Aquino es la mamá de Alma quien también es hija del Polaco y era la mujer del cantante hasta que se cansó. Sin pelos en la lengua lanzó una catarata de mensajes en Twitter donde le dijo de todo menos bonito.

Contó que no blanqueó con ella porque "no le convenía" para el show. Dijo que fue amante de Gianinna Maradona (un romance que estos famosos negaron) y mucho más.

"La gente falsa es como las cucarachas, antes que miedo producen asco", empezó y comentó: " Decir la verdad a veces cuesta mucho. Mentir, tarde o temprano, te va a costar todo".

Embed Quien ama no Lastima,no destruye y no pierde códigos de Lealtad. un día me ama y otro se olvida me Cansé de tanto circo. @elpolacoOficial pic.twitter.com/M1R8DsrMh2 — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016

Embed Si te vas Bien a la mierda ..

pic.twitter.com/M4uiXmvOHL — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016





Además, aseguró que entre el cantante y su compañera de de baile, Barby Silenzi, existe algo más que una amistad.

PrimiciasYa.com se comunicó con la bailarina y aclaró: "No tengo idea lo que dijo Valeria, no la conozco. Yo no hablo con él sobre ella y nada que tenga que ver con la mamá de su hijo".

"Yo soy compañera de trabajo del Polaco y nos vamos a ver todo el día de acá hasta que termine el Bailando o nos vayamos del concurso", añadió.

"Sé que él la respeta mucho y o hablamos nunca de ella. Con El Polaco somos amigos y nunca tuvimos más que el titulo de amigos y de compañeros, nada más. Con El Polaco no pasa nada, simplemente amigos. No quiero hablar de ella y no quiero meterme en este lio. Que se la arreglen ellos", finalizó Silenzi.

Embed Entonces que tiene que ocultar?? Un programa no te va a juzgar por amar a una persona que no es pública. — ♡ (@ValeriaRAquino) 30 de noviembre de 2016

