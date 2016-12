Barby Silenzi, la gran finalista del "Bailando 2016": "No está arreglado, nos merecíamos llegar"

Barby Silenzi y el Polaco eliminaron en las semifinales del "Bailando 2016" a la pareja de Federico Bal y Laurita Fernández, quienes defendían el título de 2015. quienes defendían el título de 2015.





La bailarina y ex de Francisco Delgado atendió el llamado de PrimiciasYa y contó sus sensaciones sobre este momento soñado a nivel profesional.





"Estoy feliz, no lo podíamos creer. Siempre que vamos al teléfono nos agarramos, le digo de todo, no puedo explicar ese momento. Cuando dijeron el nombre, no sabía qué hacer", comentó Barby.





Y agregó: "No hubo festejo porque yo me vine a mi casa con Elena, ella estaba muy cansada. La dormí y él se fue a cenar. Quisimos encontrarnos, pero fue difícil".





¿Les sorprendió eliminar a los virtuosos de Bal y Laurita? "Ellos son perfectos, bailan increíble, nosotros no podemos decir lo mismo. Quizá tenemos otra cosa, él tiene un carisma increíble. Tiene mucha química con la gente, y es alguien común, que la remó muchísimo", dijo.

"Todavía, ni Pedro Alfonso ni María del Cerro fueron al teléfono. Para cambiar, me gustaría que llegue María. Pero Pedro y Flor tienen todo para llegar".

"El año pasado estaba en mi casa viéndolo por la tele, mi nivel de popularidad era más bajo, es como un sueño. También quiero decir que nuestro coach es un genio, nos bancó a muerte", quiso subrayar Silenzi.

"Laurita Fernández me dijo que lo disfrute y que tengamos fuerzas para la final".

Se refirió al rumor que indica que ellos son los favoritos en los pasillos de Ideas del Sur: "No escuchamos la versión que dice que somos los campeones, pero lo que sí hay gente que nos banca y que cree en nosotros".





Completó desterrando mitos: "Para mí no está arreglado. Es todo merecido, es feo hablar así. ¿Por qué no podríamos llegar? Es un reality, no es un concurso de bailarines, todo suma y todo vale".