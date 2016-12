Barby Silenzi: "Hice teatro independiente, pero esto es un sueño"

Por Guido Albamonte - @GuidoAlbamonte





En pocas semanas, comenzará una nueva temporada teatral a nivel nacional y todas las plazas se están preparando para otorgarle al público una oferta que esté a la altura de la demanda.





La Revista de Mar del Plata", que producirá Carmen Barbieri, quien ya eligió a su vedette: Barby Silenzi. Uno de los espectáculos confirmados para La Feliz será "",





La bailarina y ex de Francisco Delgado habló con este portal sobre sus sensaciones de encabezar un show de este estilo.





"Estoy muy contenta, ya estoy ensayando para que todo salga bien. Hace mucho que no iba a Mar del Plata, trabaje mucho haciendo teatro independiente, pero esto es un sueño", relató.

"Estuve casi dos años sin hacer nada, esta vuelta es increíble, además es de la mano de Carmen".

"Le conté a Francisco y él capaz vaya a Mardel, pero mucha onda no hubo, no me felicitó ni nada por el estilo", agregó sobre el momento de contarle a Delgado, su ex, la agradable noticia.





¿Cómo será su relación laboral con Santiago Bal? "Vamos a estar todas las chicas haciendo el sketch con él y de ahí surge todo", subrayó.





Para completar, reveló detalles de su vida sentimental: "Estoy soltera, estar con una persona es dedicarle tiempo y yo no lo tengo. No puedo salir muy libremente, tengo la niñera pero se me complica".