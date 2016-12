Barby Silenzi: "Gisela Bernal no tiene por qué tener contacto con mi hija"

Al enfrentamiento que Barby Silenzi y Francisco Delgado vienen manteniendo desde hace tiempo, en las últimas horas volvió a tomar un rol protagónico la figura de Gisela Bernal, madre de Ian, el otro hijo del ex ganador de Gran Hermano. Mientras Barby y Fran dirimen en la Justicia cuestiones vinculadas a la tenencia de la pequeña Elena, la participante del Bailando respondió a las acusaciones de su ex y dejó en claro que con Bernal la relación está rota, a tal punto que la quiere lejos de Elena. "Ella no tiene por qué tener contacto con mi hija", afirmó.





Entrevistada por Intrusos , Silenzi hizo referencia a los dichos que Francisco había expresado en ese mismo programa, donde desnudó las diferencias entre ambos. En ese sentido, Marina Calabró la consultó sobre un revelación del ex GH, quien habló de las "complicaciones" que le generaba un acuerdo planteado por ella y Gisela Bernal y que establece que cuando él se encuentra con Ian, Barby no puede estar presente. Y lo mismo sucede si visita a Elena: la ausente debe ser Gisela.





"Puede ser que sea infantil (el acuerdo), pero la verdad es que mucho no me preocupa lo que piensan los demás sobre eso. Ella (por Gisela) no es la pareja de Francisco y yo tampoco. Entonces, como que no tiene por qué tener contacto con mi hija. Los hermanos se pueden juntar porque él los puede juntar tranquilamente. Y si a Francisco se le complica, a mí se me complicó cuando estaba embarazada y quedé sola", aseguró Barby.





"¿Por qué yo ahora me tengo que poner a pensar en 'ay, pobre, tiene otro hijo? No, la verdad que no", agregó la modelo.