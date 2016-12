Barby Silenzi a Francisco Delgado: "Algún día te vas a arrepentir por tu maltrato y tu egoísmo"

Barby Silenzi y Francisco Delgado tienen una hija en común y, cuando el morocho se fue triunfador de la casa de Gran Hermano, muchos especularon- tras el nacimiento de Elena- que los tortolitos se juntarían por al amor que los une a la pequeña.

Lo cierto es que el pasado martes, Barby disparó en Twitter una declaración, al menos inquietante y que no tenía destinatario... aunque todos acertaron al suponer que aquellas palos eran para Fran y nadie más.

"Todo vuelve en la vida... algún día te vas a arrepentir por tu maltrato y tu egoísmo...", fue el mensaje.

En Este es el Sho, dialogaron con la bailarina para indagar acerca del tuit: "Tuvimos una discusión muy fuerte con el señor, papá de Elena, y bueno...", expresó ella.

"Él tiene una forma de tratarme que a mí no me gusta. No me grita, ni nada. Pero tiene una forma que me hace sentir mal y no me gusta. Por ejemplo, me grabó con un celular porque yo estaba discutiendo y estaba Elena", agregó Silenzi.

"Me dice: 'Te parecés a tal persona. Te estás volviendo loca. ¿Qué te pasa? Te desconozco'. Siempre traté de cuidarlo, de quedarme callada... pero ya está. Hoy llegué llorando (a Ideas del Sur) como otras tantas veces y tuve que hacer el ensayo toda nerviosa", remarcó Barby.

"Creo que nuestra relación ya está. Y es horrible por Elena pero bueno, siento que él no me ayuda a mí. Últimamente no puede cuidar a la nena o pone trabas para que le diga, 'no la cuides'", dijo, al borde de las lágrimas.

"No sé qué es lo que pasa, pero todo el mundo me ve de acá para allá con la nena. El otro día le pregunto si la puede cuidar y me dice que no porque tenía que ir a un programa. Bueno, pero él podría decir, 'chicos, hoy no puedo pero puedo tal día'. Es re feo lo que estoy diciendo porque sé que después se va a enojar... y ya sé todo. Pero me cansé, hasta acá llegué. Siempre quedaba como la boluda porque no decía nada, pero me cansé que me tomen por tarada", lanzó.

Embed Todo vuelve en la vida.... algun dia te vas a arrepentir por tu maltrato y tu egoismo... — Barby Silenzi (@BarbySilenzi) 22 de noviembre de 2016