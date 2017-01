Barby Silenzi: "El Polaco viene a tocar a Mar del Plata, a verme y vamos a salir"

Compartieron la pista y algo más. La relación entre Barby Silenzi y "El Polaco" trascendió lo profesional y protagonizaron un romance que dejó huellas.

Desde un móvil desde Mar del Plata, Silenzi confesó que extraña al cantante y que se quieren mucho.

Este fin de semana El Polaco viene a cantar a Mar del Plata y me viene a ver", contó la ex de Francisco Delgado, a quien escrachó por no pasar ninguna de las fiestas con su hija Elenita.

"Vamos a salir con el Pola", manifestó la voluptuosa bailarina que participa del elenco de "La revista de Mar del Plata".



Ambos reconocieron que hubo algo más que las caricias de baile. Y parece que el fuego dejó cenizas que parecen llamas.