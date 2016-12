Barbie Vélez se hizo un nuevo tatuaje, lo cual no tiene nada de extraño. Pero la cuestión es que a pocos días de que Fede apareciera con sus labios de fuego sobre las costillas, la actriz decidió plasmar su último diseño en el mismo lugar en el que lo hiciera su ex.

Esta tarde, Barbie mostró el dibujo terminado El diario de Mariana, donde contó que se trata de una frase en italiano: "Mi abuela es italiana y ama su país y es una forma de conmemorarla a ella y a mi abuelo. Son dos personas muy importantes en mi vida".

Luego, se refirió al tatuaje de Fede: "Sabía de unos labios, pero no sabía que ahí, no me interesa. Siempre van a hablar. En este momento me resbala todo".

Embed Sos un genio @yeyo_tattoos y tu hermosa mujer @romy_yeyotattoos ! Un placer ... ya les mostraré mi nuevo y especial tatuaje ❤️ Una foto publicada por Barbie Pucheta (@barbiepucheta) el 6 de Dic de 2016 a la(s) 7:30 PST

