Barbie Vélez, descolocada ante las preguntas que le hicieron sobre Cande Ruggeri

Las especulaciones acerca de la supuesta pelea por un hombre entre Barbie Vélez y Cande Ruggeri siguen a la orden del día. Este miércoles, la actriz habló con la prensa sobre este tema y se mostró muy incómoda al tener que responder sobre los rumores que hablan sobre los motivos reales que habrían llevado a le enemistad entre ambas.

"No pasó nada, está todo bien. Fue más lo que se dijo de lo que realmente fue", señaló cuando le preguntaron.

Luego, se refirió a la frase que publicó en Twitter y que también disparó el alerta sobre la pelea: "De las decepciones... se aprende" que escribió en Twitter "no era para Cande" y agregó que la había dejado de seguir en las redes "por una tontería, una pendejada".

Cuando le preguntaron si Candela había chapado con el chico que a la morocha le gustaba, al respuesta de la morocha fue contundente: "No, te juro que está todo bien. Es una amistad, no una relación de pareja que se desgasta. Nos llevamos súper bien y la adoro", disparó.

Pero las dos últimas preguntas fueron, pusieron a la morocha contra la espada y la pared: "Si hubiera pasado lo del tercero en discordia, ¿lo dirías?", "No... no sé", contestó Barbie. Y "¿Perdonarías a una amiga si sucede algo así?": "No", fue su respuesta.

Finalmente, aseguró que "no seguiría con una amistad por un negocio" y que "Nos van a seguir viendo juntas".

