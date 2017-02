Barbie Vélez confesó quién fue el gran amor de su vida y se puso la careta de Cande Ruggeri

Tras permanecer un tiempo alejada de la televisión, Barbie Vélez pasó este viernes por el ciclo conducido por Verónica Lozano por Telefe y no tuvo problema en contestar acercade cuestiones súper íntimas. Además, la actriz, jugó al juego de las caretas e imitó a Cande Ruggeri, de quien- a pesar de que ambas lo niegan- permanece distanciada.

"De todos los hombres que pasaron por tu vida, ¿cuál fue tu gran amor?", preguntó la conductora. Y Barbie contestó con amplitud. "Yo creo que el gran amor de mi vida fue mi primer novio, Axel, con quien estuve 2 años... Me debe estar viendo. La mamá capaz que me está viendo, Gladys. Mi sigo hablando con mi exsuegra. El primer amor sentís que no lo vas a superar nunca. A él nunca lo mostré".

Más tarde, a la hora del juego, Barbie imitó a Cande Ruggeri con una voz por demás cheta y cerró con una reflexión: "Soy chica, tengo 22 años. Me equivoco y aprendo y eso es lo que me queda. Aprendí muchas cosas privadas, que prefiero guardármelas, y otras a nivel profesional. Sé adónde quiero apuntar hoy en día. Sé que tengo que seguir mi camino, mi esencia y lo que me dicta mi corazón sin dejarme llevar por nada ni nadie. Y no dejar de ser quién soy porque después la pasás muy mal", concluyó.

