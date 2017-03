Bancó los insultos y amenazas con una foto hot

Laura Miller levantó polémica y comentarios en las redes sociales después de expresarse contra los fanáticos K en un texto.





Lo cierto es que ante los cuestionamientos que recibió, la cantante respondió con una foto sexy desde el baño.





"Aca me guardo las amenazas que he recibido hasta las 4 AM por pensar distinto y aplicar la libertad de expresion. No me digan que no es un hermoso lugar !!! Besos Kumpas" (Sic), expresó Laura.





En la imagen Miller mostró su cola en primer plano y se fotografió frente al espejo.



Clarito el mensaje.