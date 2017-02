Bancarios: si no son llamados a negociar el paro será por 72 horas

Los bancarios decidieron extender a 72 horas el paro anunciado para este viernes, por lo que la actividad financiera quedará así interrumpida desde el viernes hasta el martes. Sin embargo, desde la misma entidad dejaron abierta la posibilidad de levantar la medida de fuerza si son llamados a negociar. En tanto, desde el Ministerio de Trabajo analizan dictar la conciliación obligatoria.



La decisión se definió este martes en un encuentro de urgencia concretado por la conducción de la Asociación Bancaria. Respecto del conflicto, fuentes del Gobierno indicaron: "Siempre hay diálogo, menos cuando anuncian un paro de 72 horas".



El sindicato culpó por la profundización del conflicto a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que engloba a entidades extranjeras, y pidió al Gobierno poner a alguien con "poder de decisión" para solucionar el conflicto.



Tras el encuentro de emergencia, el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, pidió que "se cierre el acuerdo salarial de una buena vez" y subrayó que si el gremio no es llamado a negociar, los trabajadores del sector realizarán el paro de 72 horas convocado desde el viernes.



El secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, acusó a ABA de "romper la posibilidad de un acuerdo salarial" y dijo que el acuerdo había sido "aceptado por las otras tres entidades (ADEBA, ABAPPRA y ABE)".



Por su parte, el Ministerio de Trabajo recordó que la paritaria "sigue abierta" y se está a la espera de un fallo judicial ante una apelación presentada por la cartera laboral.



Así, el Gobierno considera que el acuerdo con los bancarios aún no estaba cerrado. Con el anuncio de la profundización de la medida, las entidades financieras brindarán atención al público dos días más de banco esta semana y recién retomarán actividades el miércoles de la próxima.



La decisión de extender el paro la tomó de pleno derecho el secretariado general en cabeza de Palazzo, ya que un plenario lo había facultado para ampliar la medida a 48 horas.



"Me parece insólito porque hay un acuerdo firmado, le dijimos que el aumento lo vamos a anualizar como pedían pero con un resguardo por si la inflación se desborda. Si esto ocurre, como lo cobramos en un solo pago, se vuelve atrás y se actualiza. Lo único que recibimos fue una negativa y otra vez la banca extranjera impidiendo el acuerdo", fustigó.



El paro de 72 horas se concretará así luego de llevar a cabo un cese de actividades de manera parcial durante el jueves y viernes pasado.



Además de la virtual paralización que se notó en la mayoría de las entidades financieras de la Argentina, el conflicto con los bancarios llegó a un pico de tensión el viernes, ya que los empleados del sector realizaron un escrache al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.