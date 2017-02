Azzaro y un hecho de inseguridad que derivó en el asalto a la casa de su madre

Flavio Azzaro, flamante panelista de Desayuno Americano, se sumó en las últimas horas a la larga lista de víctimas de la inseguridad en Argentina. No obstante, en el caso del periodista, con un agravante: a raíz del robo que sufrió, su madre fue asaltada en la casa que posee en la zona sur del conurbano.

"El viernes a la noche me rompen el vidrio de mi auto en Bompland y Costa Rica a eso de las 3 de la mañana. Yo llevo muchas cosas en el auto, soy medio descuidado. Lo primero que pensé que me habían robado era un saco y unos anteojos. Pero después veo que me habían sacado la cédula verde, que la llevaba en la guantera", contó Flavio en Desayuno.

"En ese momento volví a mi casa tratando de no tomarme las cosas a la tremenda. Llegué, me tiré a dormir y las 8 me viene a tocar el timbre a decirme que le habían entrado a robar a mi mamá. Mi primo, que había estado conmigo esa noche, que vive al lado del departamento de mi mamá, me contó", agregó Flavio.

De acuerdo con su relato, al momento de intentar repasar qué fue lo que le sustrajeron del auto, nunca percibió que los delincuentes se adueñaron de una llave y que ella pertenecía a la casa de su mamá. "Entraron con esa llave que encontraron. Y el tema es que además de la cédula verde, estaba mi registro, que tenía la dirección de mi mamá", explicó Azzaro.

Luego de conseguir ingresar al domicilio sin demasiadas complicaciones, los delincuentes se quedaron con 15 mil pesos y un celular, en tanto que fue la madre de Flavio quien se llevó al peor parte: además de ser tomada del cuello por los ladrones, sufrió golpes en una pierna y en un brazo.

Embed Hay gente bien de mierda, eh. Me rompen el vidrio del auto y solo me roban de la guantera la cédula verde y el registro. Dios los ayude. — #AzzaroAlHorno (@FlavioAzzaro) 11 de febrero de 2017

