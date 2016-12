Así se despidió Este es el Show de la pantalla de El Trece

Este es el Show se despidió de la pantalla de El Trece entre lágrimas de emoción, recuerdos, anécdotas y algunas confesiones de sus integrantes.

Adrián Suar, Gerente de Programación de la emisora, salió al aire y disparó algunas reflexiones. Luego, el ejecutivo, barajó la posibilidad de un retorno para el año que viene.

"Los llamé porque sé la sensación que tienen los artistas, los que ponen la cara de un lado y del otro cuando empieza un programa. Nuestra profesión está llena de ciertos duelos. Nos armamos, nos construimos y se desarma", expresó.

"Veía la catarsis que se hace cuando termina un programa, con todo lo que uno le deja. Ustedes le dejaron al canal muchísimas cosas en estos 9 años", agregó.

"Quiero decirles que es un 'hasta pronto', no es un chau. Lo que les puedo decir es que, primero, me encantó todo lo que hicieron, todo lo que le aportan al canal y le seguirán aportando. Solamente es un 'hasta pronto', vamos a tratar de pasar el, toménse unas vacaciones... Yo creo que van a volver, les soy totalmente honesto..."

Luego del manto de esperanza arrojado por Adrián, Listorti tomó la palabra: "Estoy triste, pero por otro lado, estoy muy feliz por todos los momentos vividos en este programa. Haciendo este programa, nació mi primer hijo, me casé, tuve mi segundo hijo, falleció mi padre... Pasaron muchas cosas y muchas de ellas, tan lindas. Me llevo en el corazón las carcajadas de todos ustedes, amigos que no sé si hubiera hecho en otro programa. Si Dios quiere y Adrián Suar lo permite, en mayo o abril volvemos por la pantalla de El Trece".

