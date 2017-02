Así fue la pelea a la salida de un boliche con un jugador de Vélez como protagonista

Las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de la avenida Coronel Niceto Vega y Fitz Roy dejaron constancia de parte de la pelea que protagonizó en la madrugada de hoy Héctor Canteros, futbolista de Vélez





En las imágenes se puede ver su camioneta Range Rover estacionada cerca de la esquina y un rato después él, el único de la secuencia con pantalón blanco, baja cuando ve el tumulto donde está involucrado su amigo. El hecho ocurrió a la salida del boliche Ink, ubicado en Palermo.





Si bien la edición de la filmación deja dudas sobre cuál fue su intervención en la gresca, se puede visualizar algunos fragmentos en los que se saca la remera cuando un grupo de personas atacan a otra.





"Cuando me quise meter, vino uno de atrás y me pegó. Cuando me pegaron, ya quedé medio tonto", explicó en una entrevista el futbolista de 27 años que terminó con un corte en el tabique y la ceja.





Fuente: Infobae