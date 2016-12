Arnold Schwarzenegger: "Me miro al espejo y me dan ganas de vomitar"

Los años pasan para todos. También para Arnold Schwarzenegger, que admitió en la revista Cigar Aficionado que no se encuentra conforme con su cuerpo, tal y como recoge el medio NY Daily News. "Cuando me miro en el espejo, vomito", sentencia el actor de 69 años en la entrevista.

No obstante, el problema viene de atrás. Incluso cuando el ex gobernador de California era joven y se encontraba en sus mejores años se concedía ser crítico con su aspecto. "Me miraba en el espejo después de ganar el Mr. Olympia una vez tras otra, y pensaba: '¿Cómo ha ganado este montón de mierda?' Nunca vi perfección", explica.

A pesar de su falta de autoestima, el siete veces ganador del premio revela también que no se siente mayor a pesar de cumplir 70 años en 2017. "No siento la edad. Hago todo exactamente de la misma forma que hace 20 años".

De hecho, Schwarzenegger continúa con sus ejercicios, que son prácticamente iguales que los que realizaba en su juventud, cuando era uno de los gurús del bodybuilding. "La última cosa que querría es fallarme a mí mismo", explica. "No podría mirarme en el espejo y decir '¿Sabes? Eres un jodido perdedor; ni siquiera puedes hacer las tablas de ejercicios y comer la comida que has aconsejado. No quería enfrentarme a algo así"