Apareció la madre biológica de Zahara, hija adoptiva de Angelina Jolie y Brad Pitt

Como si el divorcio no fue suficiente para Angelina Jolie, quien se ha visto afectada tanto física como emocionalmente, ahora se ha llevado la sorpresa que la madre de su hija adoptiva Zahara apareció manifestando sus grandes deseos de verla.

Y es que en una entrevista exclusiva al Daily Mail, Mentewab Dawit Lebisomadre de la menor­ aseguró ser la mamá biológica de la niña etíope a quien desea conocer y ser parte de su vida luego que tuviera que darla en adopción obligada por su familia.

La mujer expresó que no desea quitarle a hija de 12 años de Jolie pero si quiere que sepa que su verdadera progenitora está viva y así poder tener contacto con ella.

Mentewab señaló que en todo este tiempo nunca ha recibido una carta de parte de la famosa actriz.

"La extraño todo el tiempo. Pienso en ella todos los días. (…) Sé cuándo es su cumpleaños, pero me pone triste no poder celebrarlo con ella. Me gustaría mucho festejar ese día con ella y otros momentos especiales", dijo.

Con sus declaraciones la madre aseguró que no quiere lastimar ni a Zahara ni a Jolie, al tiempo que aclaró que no espera recibir dinero que lo único que desea es poder escuchar aunque sea la voz de su hija.

Angelina Jolie adoptó a la niña cuando esta tenía apenas seis meses de vida. La misma actriz declaró en una ocasión con ambos padres de Zahara habían fallecido por VIH.

Embed