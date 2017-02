Apareció el video íntimo de Kiara Acosta, la chica trans de "Despedida de solteros"

El domingo 22 de enero comenzó Despedida de solteros, el nuevo reality de Telefe, en el que 12 parejas deberán vivir separadas en dos casas durante más de 100 días. Con la conducción de Marley y Carina Zampini, el ciclo presentó a sus participantes entre los que se destacó la presencia de Kiara Acosta, una diosa trans y youtuber.

Muy activa en redes sociales, la joven de 18 años compartió su historia en su cuenta personal de la plataforma de videos.

"Desde que empecé a tomar conciencia de mí misma, desde que tenía 4 o 5 años, ya me vestía de mujer, con pollerita, usaba tacos de mi abuela o mi tía. Era algo normal para mí, me sentía bien conmigo misma haciendo eso", comienza diciendo. "En los jardines les decían a mis papás que yo era muy aislada y no hablaba con nadie. Me sentía frustrada, no sabía cómo explicar que no quería me vistieran más como un hombre, que no me llamaran más así", continúa.

Kiara





"Desde chica que siento atracción por los hombres, soy una chica como cualquier otra, pero que nació diferente. No pienso que sea algo malo lo que me pasó, esto le puede pasar a cualquiera. Algunas personas nacen sin un pie, otras sin un ojo y yo nací con un órgano que no es femenino. Tal vez para la sociedad sea complicado aceptar que una mujer tenga pene o que un 'hombre' quiera ser mujer. Yo soy mujer, yo me siento mujer y no creo que ustedes vean un hombre cuando me ven", agrega en la grabación.

Y en las últimas horas las redes le jugaron una mala pasada justamente a ella, que es una de las "reinas" en la materia. Se viralizaron dos videos en los que se asegura que la protagonista es Kiara, practicándole sexo oral a un joven, quien además no sería su novio Agustín.