Anita Pauls habló de sus desnudos: "Lo hago porque tengo ganas"

La actriz volvió a encender las redes con una imagen sexy: posó desnuda en un jardín y tapándose los pechos con un zapallo.

"Temporada de alta cosecha", expresó Anita, desafiando a la censura de la red social por el contenido de la foto.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, durante el programa conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Pauls habló de sus fotos tan comentadas y la censura en las redes: "No me cosifico, lo hago porque tengo ganas".





"Si esa foto la hacen tres tipos no hay ningún problema, si lo hacen tres mujeres es un escándalo. Me tapo porque me lo pide la red social y porque socialmente enloquecen con un desnudo. Yo personalmente creo que no tiene nada de malo el desnudo, si no te gusta no lo mires", opinó la actriz.





Y fundamentó: "Si ponés a Tinelli vas a ver cosas infinitamente peores de lo que yo pueda llegar a mostrar de mi cuerpo. Desde siempre sé que el medio tiene un tema con la desnudez. Lo que pasa en portales y noticias, si a ellos les parece relevante me parece que habla más del medio que especula con eso, del que escribe esa nota y de un reflejo de la sociedad".