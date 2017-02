Andrés Nara sobre las declaraciones de Cari Nara: "Es un tema familiar que no tiene que meterse"

"Estoy ajeno al tema. Es la madre de mi ex y yo con las chicas (Zaira y Wanda) sigo con situaciones de distancia. Era una excelente persona abocada a sus hijos y sus nietos. Realmente lo lamento mucho. Fue un poco víctima por su hijo con el problema que tuvo y las situaciones de sus nietas, no están acosturmbradas a esta exposición. La apreciaba muchísimo, era una excelente mujer, madre y abuela. Me enteré no hace mucho de lo que pasó", explicó Andrés.







"Me extraña lo de Cari porque no se tenía que meter, es un tema ajeno a mi lo que pasó. Esta señora Rosa fue víctima de la fama de sus nietas. La fama y el dinero en esta circunstancias afecta a personas normales y vivencias comunes, siempre terminan afectadas". Sobre las declaraciones de su pareja, quien manifestó que Wanda y Zaira abandonaron a su abuela , comentó:







"Cari no tendría que opinar de estos temas familiares. No sabe todos los detalles. Al estar distanciada de las chicas no puede saber ciertas cosas. Cari está enfrentada a ellas (Zaira y Wanda) y todo lo que diga va a ser seguramente en sus contras. Me parece que es un tema tendría que estar ajeno y al margen, no meterse en algo que realmente no sabe. Estas cosas hay que ser muy cuidadoso para hablar de la intimidad de una familia. No va meterse en eso. Estoy con mucho trabajo, viajando y no tuve tiempo de hablarlo con ella. Yo también me estoy manteniendo al margen. No quiero llegar más allá, hay que mantener la cautela y un poco de criterio. Ella se habría que tener mantenido más en silencio. Obviamente que lo vamos a tener que charlar y no me divierte que hable de temas que no tiene que meterse. A veces te van llevando las preguntas a hablar pero no es algo que me parece correcto".





Y aclaró que sigue sin hablarse con sus hijas: "Está distante. Ellas tienen sus gustos y personalidad y yo tengo la mía. Hay situaciones que no voy a ceder y ellas tampoco, ellas tienen su idea y yo tengo la mía. En ese sentido no voy a ceder. Sé cómo me comporté y creo que me merezco un respeto. Incluso lo he charlado con gente que sabe cómo fueron las cosas. Todos me dan la razón en lo que hice y lo ven con criterio. Mantengo esa situación de distancia ahora. Si ellas consideran y quieren hablarlo estoy abierto al diálogo".