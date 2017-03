Andrés Nara sobre Cari: "Miente todo el tiempo y tengo todo para demostrarlo"

Embed Me manda a trabajar para sacarme el 50 . (como lo llamo) y el que hace NADA pic.twitter.com/f0ffpC9M4Z — Cari LA REINA (@Cari_Nara) 14 de marzo de 2017



"Cuando yo conozco a Carina nos empezamos a enganchar. Justo se dieron una seria de situaciones y yo me meto en los medios. Ahí me llaman de los programas por el romance con Carina y trato de exponerla de alguna manera en los medios", contó el papá de Zaira y Wanda.





Y explicó: "Ahí hacemos un contrato en ese momento. Esto es claro. Le dije que yo me iba a dedicar a ver cómo la podía promocionar. Que la iba a acompañar a los canales e iba a desatender mis asuntos personales. Le dije que le iba a pagar todo el tema musical y que íbamos a hacer un contrato del 50 por ciento de los gastos".







"Esto es importante aclarar: ella nunca me dio un peso de nada. Lo que dijo es todo mentira, nunca jamás me pagó nada".





"Me expone en un lugar horrible, está enloquecida. Dice que no tenía para comer, que iba a las iglesias, todo mentira. Quedo en un lugar asqueroso. Nunca jamás trabajó de nada, se contradice todo el tiempo. Una falta de respeto total, creo que voy a tener que darle esta historia a Fernando Burlando porque me deja en un lugar horrible. Si sigue con esto estoy pensando seriamente hablar con Burlando y que ese 50 por ciento que sigue vigente en el contrato lo voy a donar, de ella no quiero absolutamente nada", agregó. , agregó.