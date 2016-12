Andrea Rincón: "Siento que viví toda mi vida enojada, y ya no lo estoy más"

Andrea Rincón continúa internada en una clínica común para tratarse sus adicciones que no le permitían vivir la vida de manera normal.





La morocha todavía no fue dada de alta, pero está dando pasos hacia adelante para su recuperación definitiva.





"Estoy muy bien, haciendo terapia. No hay manera de fallar si uno hace las cosas bien", señaló en diálogo con Moskita Muerta en La Once Diez.





"Es como volver a nacer. Siento que viví toda mi vida enojada, y ya no lo estoy más. Era una resentida por un montón de cosas que pasé, pero me amigué con la vida", destacó Andrea.





. "Pensé que me desmayaba (al aire)... (ríe). Pero me fui tranquila porque dije lo que tenía que decir, que me costaba tanto. Después me respetaron bastante. Muchos se disculparon con mi familia". Hace unos días, la morocha visitó a Susana Giménez en su programa, en una entrevista que tuvo una gran repercusión





Ocurre que, según Rincón, en los medios se dijeron "muchas cosas que no eran ciertas, ni justas". ¿Cuál fue entonces la solución que encontró? "Me senté (con Susana) y dije la verdad, porque contra la verdad no hay nada. '¿Me querían desnuda? Acá me tienen'", explicó la actriz.





Además, sorprendió con una confesión inesperada: "El reconocimiento me encanta, la fama no. Porque soy demasiado sensible, y la fama es difícil. Hay cosas que me afectan mucho a nivel personal. A veces magnifico: '¡Ay mirá lo que están diciendo!'. Pero cuando no contestás se termina rápido. Lo que pasa es que soy cabrona, y tengo que estar huyendo para que no me agarren, porque meto la pata".