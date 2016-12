Andrea Rincón: "Mi enfermedad me sirve para la actuación"

Andrea Rincón pasó un mes de octubre bastante intenso desde lo emocional ya que fue internada en una clínica de salud mental. Días atrás, la morocha mostró signos de recuperación y ya se la puede ver activa, tanto en las redes sociales como en la tv, donde suele conceder algunas entrevistas.

Este martes, Rincón estuvo como invitada en Desayuno Americano y mientras hablaba sobre su salud- tras ser diagnosticada con trastornos de límite de personalidad- la escultural mujer reveló un dato más que curioso: su padecimiento es redituable.

"Las emociones de una persona van hasta un 60 por ciento, las mías van hasta un 90. Cuando me enojo, me enojo mucho. Cuando me entrego, me entrego mucho", explicó.

"Cuando me detectaron 'trastorno límite de la personalidad' me dijeron: 'Miralo desde el lado bueno, como actriz te podés poner en la piel de cualquier personaje con una sensibilidad tan grande'. Todos los artistas son muy sensibles. Una persona con mi problema tiene una sensibilidad muy grande", remarcó en el programa de América.