Andrea Rincón destrozó a De la Puente: "Que se acuerde lo que le pedí"

En el marco de la distinción que Andrea Rincón obtuvo en el Senado de la Nación, por La Leona, una cámara de Intrusos abordó a la actriz con el propósito de felicitarla y, por sobre todas las cosas, ahondar en el tema de la salud de la morocha, en torno a la recaída por su adicción a las drogas los rumores de su presunto romance con Eduardo de la Puente.

Semanas atrás, De lA Puente había reconocido un affaire entre ambos."Con Andrea nos vimos un par de veces y todo bien, fenómeno, pero ya está. Cuando volvió de viaje quiso que nos viéramos, pero le dije que no y que estaba todo bien, eso es todo. ¿Si por eso soy el culpable de que este internada? Paremos, muchachos".

Pero luego, el propio Andrea negó todo el asunto y desafió al conductor a que muestre los supuestos mensajes que ambos se habrían intercambiado.

Este martes, Rincón volvió sobre el tema y dejó picando una chicana escandalosa: "Que muestre todos sus mensajes. Yo no le mandé ningún mensaje para estar íntimamente. Sí le pedí algo, y que se acuerde lo que le pedí. No tiene nada que ver con el romance. Fue parte de un momento oscuro y nada más. Lo entendieron todos, no hace falta que aclare".

¿Qué le habrá pedido en aquella oportunidad Andrea Rincón a Eduardo de la Puente?