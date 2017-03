Ana Rosenfeld: Que DAlessandro se ocupe de sus cosas y que Franchín no hable si no sabe

A María Eugenia Ritó le tocó transitar un difícil y mediático divorcio con Marcelo Salinas, con quien estuvo casada durante doce años y de quien se separó en medio de un escándalo.

Ana Rosenfeld es la abogada de la ex vedette y causó sorpresa al verla en los últimos días acompañando al ex marido a una audiencia.

Por tal motivo, hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Analía Franchín arrojó la información de que "por el caso Ritó le podrían quitar la licencia a la doctora".

"No estoy ensañada con Rosenfeld, pero me da mucha pena María Eugenia Ritó. No entiendo mucho de leyes pero por lo que me dicen, por cuestión de ética, podrían quitarle la licencia aunque no creo que llegue a suceder. No está bien que haya defendido a Ritó después de todo lo que pasó y ahora esté con su ex. Yo no la estoy atacando, únicamente estoy contando una información", señaló la panelista mientras debatía el tema con Mauricio D'Alessandro, quien estaba como invitado al ciclo que se emite por El Trece.

PrimiciasYa.com se comunicó con Rosenfeld, quien aclaró: "Es una burrada lo que dijo Analia. A pedido de Eugenia acompañé a Salinas a una mediación. No tenía conexión alguna con nada de Ritó. Ella lo quería ayudar a él a resolver una cuestión suya con sus hijos. Que Mauricio se ocupe de sus cosas y que Franchín no hable si no sabe. Mi clienta es María Eugenia".

