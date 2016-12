Ana Acosta, asaltada en Once: "Tuve el rosario fuera de mi cuerpo dos cuadras"

Ana Acosta dialogó en exclusiva con Primiciasya.com después de sufrir un robo el sábado por la tarde en el barrio porteño de Once.





La actriz y humorista contó que una persona le manoteó su rosario de oro pero una persona pudo recuperarlo después de corerr al ladrón varias cuadras.





"Estoy en el barrio de Once hace más de diez años con mi local. Nos conocemos todos. Estaba en Corrientes y Castelli el sábado a las 2 de la tarde. Estaba comiendo un helado y veo un flaco que me estaba mirando. Llegué a ver la actitud de él y me sacó el rosario de oro y empezó a correr", expresó la actriz.