Amalia Granata y Leonardo Squarzon presentaron juntos a su hijo Roque

Amalia Granata comenzó su romance con Leonardo Squarzon hace once meses. La rosarina eligió esta fecha para presentar al hijo de ambos, Roque, en sociedad.





Roque nació el 14 de diciembre por cesárea y pesó 3,200 kilogramos. "Tiene una tranquilidad increíble, es un santo. Tenía temor a que saliera histérico o muy nervioso por todo lo que pasamos el año pasado, pero su mamá hizo un gran trabajo. ¡Roque es un León! Está siempre luchando y no tengo dudas que va a salir con un carácter terrible. Hoy nuestro universo pasa solo por él", confesó Squarzon.





Respecto a la típica polémica del parecido, Amalia reflexionó: "Cuando nació era igual al padre de Leo y ahora se convirtió en una fusión de los dos. Tiene algunos gestos míos y las ojeras y los dedos del pie de él".





Por otra parte, tanto Granata como Squarzon se mantienen siempre cerca de su bebito: "Lo llevamos a todos lados. Vamos, venimos, viajamos y está todo el tiempo con nosotros porque no tenemos niñera. Viajó a Punta del Este, me acompaña a la radio, al canal, a las salidas con nuestros amigos y a mi local nuevo de accesorios. ¡Hasta me lo llevo al gimnasio! Se porta bárbaro, es muy tranquilo y a la noche duerme varias horas de corrido".





Por último, la también mamá de Uma Fabbiani, de 8 años, confió en recuperar su figura tras aumentar 24 kilos: "Ya bajé 15 kilos en 2 meses y me faltan 8. Dejé las harinas, hago gym tres veces por semana una hora y media con un personal trainer y me doy masajes de drenaje linfático y mesoterapia".





"No nos olvidamos de nosotros y cuando logramos que Roque se duerma tenemos nuestro momento. Tampoco tenemos mucho tiempo, dos horas es el tope porque se despierta. Aún no hablamos de casamiento, pero si se da en algún momento será algo íntimo con amigos. Lo que sí queremos es de encargar otro bebé para fin de año o a principios del que viene. La idea es tener uno más y listo. Leo muere por la nena", adelantó.