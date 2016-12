Amalia Granata, embarazada: "El niño quiere salir y no puede"

Embarazada de 33 semanas, Amalia Granata concedió una entrevista radial a Daniel Ambrosino, para su programa La Tapa. Durante la charla, la rosarina brindó algunos detalles de su estado y, además, abrió fuego contra Victoria Vannucci.

"El arrepentimiento no es sincero y la gente no es tonta. Encima después pone de abogada a Rosenfeld a decir pavadas y le hace un juicio a Twitter", dijo sobre la mujer de Garfunkel y el escándalo en que la morocha de encuentra envuelta con su pelea contra las redes sociales que, según ella, deberían protegerla contra los agravios y amenazas que a diario recibe tras las imágenes difundidas, en que se la vio, junto a su pareja, cazando en un safari.

Luego, se refirió a las fuertes contracciones que está teniendo por su embarazo: "El niño quiere salir y no puede. No tiene que salir. Estoy de 33 semanas y en la 34 ya entro en el octavo mes, no es hora. La idea es que no pase porque nacería prematuro y tiene que quedar en incubadora. No sé si aguantaría verlo así", contó.

Recordemos que días atrás, Amalia debió dejar de urgencia el ciclo radial donde participa debido a los dolores que sentía. Fue llevada de inmediato a una clínica porteña donde fue revisada y luego de algunos exámenes, le recomendaron reposo absoluto.