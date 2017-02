Amalia Granata, tras el stalkeo de Luli Salazar: "Me da risa y pena"

La comunicadora que estuvo atenta fue Débora D'Amato, de AméricaTV, y ella misma publicó la captura del momento en el que Luli le da "follow" a la cuenta de Amalia.

Embed Querida @AmelieGranata todos stalkeamos... la cagada es cuando sos @lulipop07 lo haces solo 30 segundos y jusssto, de pedo, alguien lo ve pic.twitter.com/zb2tpi0W72 — Débora sin H ® (@deboradamato) 23 de febrero de 2017

PrimiciasYa se comunicó con Granata, la "perseguida" en la red social, y no tuvo palabras muy agradables para Luciana.





"No me asusta, me da risa y pena. Yo pensé que los problemas de inseguridad se trataban en el psicólogo. Parece que además de tratarse en el quirófano, ahora se tratan espiando en las redes", subrayó Amalia con cierta ironía.





Recordemos que este enfrentamiento surge cuando la ex del Ogro Fabbiani tuvo un affaire con el economista Martín Redrado, actual pareja de Luli Pop.





Este medio quiso obtener la palabra de Salazar, la otra protagonista, pero hasta el momento no se obtuvo una respuesta.