Álvaro Navia: "Al país lo estoy viendo difícil... ojalá Dios ayude a los gobernantes"

Silvina y Vanina Escudero desembarcaron en la radio y debutaron como columnistas en "Show Attack", por FM UNO, programa conducido por el marido de la hermana mayor, Álvaro Navia.

El ciclo se emite de lunes a viernes de 15 a 17 y los martes será el momento especial de Silvina. La morocha estará a cargo de "Momento Animal", donde hablará de su pasión por los animales. Por el lado de Vanina, ella dará consejos a los problemas que compartan los oyentes.

La co-conducción es de la locutora de ShowMach, Marcela Feudale mientras que el resto del equipo se conforma por Mariano Pavón en la columna deportiva; la abogada Mónica Neffke que comentará y explicará todo las medidas tomadas por la justicia en los temas referidos a la farándula; el economista Aldo Pignanelli y los humoristas Andrés Rovetto (Vetto) y Alejandra Baviera (Aleli).

"Para mí es un sueño hacer este proyecto con Vanina y Silvina. Hace tiempo que venimos con esta idea y ahora se dio todo para hacerlo", señaló Navia en diálogo con este portal.

Por otro lado, opinó sobre la actualidad política que atraviesa Argentina: "Al país lo estoy viendo difícil. Es un momento bisagra y ojalá Dios ayude a los gobernantes. Yo que soy uruguayo agradezco siempre a este país que me dio lo más importante que es mi familia. Nunca vi un país que se caiga y se levante tantas veces como Argentina. Amo este país y creo que para levantarse hay que tocar fondo, y para tocar fondo hay que saber dónde está parado uno. Yo confío en que Dios ilumine a Macri para que salgamos para adelante y si no es Macri dentro de cuatro años será otro, y que Dios ilumine al que le toco a gobernar este país. Es mentira en que este país son todos chorros, el 99,9% de la gente que vive en esta país son honestos, gente que se rompe el lomo para darle de comer a sus hijos. Este país va a salir adelante no por los que nos gobiernan sino por la gente".

