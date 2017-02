Alicia Barbasola: "Hay un montón de rumores pero nadie me dijo que me iba"

"El miércoles después de la función me fui a Buenos Aires porque el jueves tenía franco. Me fui a hacer un control porque tenía unos hematomas. No me dolía pero no me salían. Me hacen un control y ven que tengo la sangre coagulada adentro por lo que tenían que drenar. Me hicieron eso en varias partes del cuerpo", explicó la rubia.





Y fundamentó: "Me dijeron que por eso no podía maquillarme algunos días. Igualmente fui al otro día a trabajar pero tuve que maquillarme un poco y me empezó a doler. Llamaron a los médicos de la obra y ellos dijeron que no podía estar ahí y me dieron mínimo 48 horas. El sábado me limpian y me dan antibióticos. El domingo sí podía caminar bien y que evitara subir y bajar escaleras. El domingo me presenté a trabajar".