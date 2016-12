Alfredo Casero le contestó a Carla Conte: "Sí, tengo el culo sucio, ¿me lo lavarías?"

La tirria entre Alfredo Casero y Carla Conte comenzó cuando luego de que la guionista de televisión Carolina Aguirre redactara en un texto en La Nación, que había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja.

Lo cierto es que el tema fue tendencia en Twitter y el artista no se mostró políticamente correcto al brindar su opinión personal sobre algunos asuntos, más allá del calvario por el que había atravesado Aguirre.

Los tuits de Casero:

"Un hombre no escribiría, o mejor, tiene prohibido escribir sobre lo que una mujer puede hacerle. Hay muchas minas muy malas y conchudas, ¡eh!", publicó en su perfil de Twitter.

"Me niego, por ser hombre, a que me metan en la misma bolsa de golpeadores e hijos de puta", agregó, aunque enseguida señaló que "hay mujeres muy malas y muy resentidas también".

"Hay muchos 'soretes' hombres, que no le pasan alimentos a los hijos, pero conchudas... ¡hay para hacer dulce!", completó.

Pero el asunto no quedaría ahí. Luego del escándalo, Carla Conte pasó por con La Once Diez/Radio de la Ciudad y abrió fuego contra Casero, tras las declaraciones que el hombre había disipado en las redes sociales. Uno de los párrafos, a los que hace mención el título de esta nota, es el siguiente:

"Si no sos violador, golpeador ni violento entonces te ponés del lado de nosotras y decís: 'Sí, mujeres, hay que cambiar el mundo porque así no se puede vivir' y no te sentís como si te estuvieran acusando a vos, porque si no entonces es que tenés el culo sucio; si no, ponete de este lado, papi".

Este miércoles, Casero se acordó de todo el asunto y decidió ir a la guerra contra Conte, a través de una serie de tuits provocadores. "Carla, tengo el culo sucio, ¿me lo lavarías?. La violencia de género es de los dos lados, sáquense la venda de los ojos", escribió Alfredo.

Mirá los tuits!

CARLA, TENGO EL CULO SUCIO, ME LO LAVARIAS? — Casero no está aquí. (@caserocosas) 22 de noviembre de 2016

LA VIOLENCIA DE GENERO ES DE LOS DOS LADOS.SAQUENSE LA VENDA DE LOS OJOS. — Casero no está aquí. (@caserocosas) 22 de noviembre de 2016