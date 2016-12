Alejandro Pucheta: "No saldría con una persona menor que mi hija"

En las últimas horas, se dijo que Alejandro Pucheta, el papá de Barbie Vélez, estaría saliendo con Celeste Calo, una estudiante de periodismo de 19 años con quien se mostró a los besos en Instagram.

Hasta hace unas semanas, lo vinculaban a Verónica Ojeda, a quien luego de elogiarla públicamente la invitó a salir.

Su debilidad son las rubias y se especuló que la joven hincha de Temperley, menor que su hija Barbie Vélez de 22, sería su nueva pareja.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Pucheta aclaró que tipo de relación lo une con Calo: "No somos pareja, nada que ver. La conozco hace un mes y ni si quiera es un beso en la boca", aseguró.

"Además, ya lo dije hace un tiempo, jamás saldría con una persona menor que me hija. Barbie tiene 22 y ella 19", destacó Pucheta.

"No hablé con ella, y si la publicó será por algo. Pero repito no es un beso en la boca ni un pico, no paso nunca en la comisura de la boca. Fue hace unos días para su cumpleaños y la saludé de esa manera. Ella decidió subir la foto por cuenta propia", indicó.

