Alejandro Pucheta: "Con Verónica Ojeda nos queremos y contenemos mutuamente"

Alejandro Pucheta, papá de Barbie Vélez, había sido vinculado sentimentalmente con Verónica Ojeda y él mismo se encargó de aclarar qué tipo de relación tienen.

El ex de Nazarena Vélez reveló que es íntimo amigo de la ex de Diego Maradona y hasta pasó la noche con ella.

"Yo soy muy amigo de ella y Vero está en un departamento muy grande y me quedé un día pero ella estaba con toda la familia, su mamá y papá. Somos amigos y la fui a visitar como todo amigo que está en Mardel y me dijo que me quedara en su casa. Después cenamos, bailamos pero como disfruta cualquier amigo. Hicimos un día de playa juntos pero compartiendo con toda la familia de ella", señaló Pucheta en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Es una relación de amistad re sana. Nos queremos y contenemos mutuamente. Ella está pasando un momento muy difícil y trato de contenerla. Pero no hay nada raro", indicó.

Cabe destacar que no es la primera vez que surgen rumores de romance entre ambos. En octubre del año pasado apareció una foto del papá de Barbie con Marian Farjat en un restaurante de Palermo y en la que también estaba Verónica Ojeda.