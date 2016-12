Alejandro Cupitó, ex de Gisela Berger: "Me sorprendió su romance con Scioli"

Alejandro Cupitó fue pareja de Gisela Berger , la chica del momento debido a su relación confirmada con Daniel Scioli, exgobernador de la Provincia.





Este medio pudo realizarle una videoentrevista al modelo para hablar de su pasado affaire con la rubia: "Fue hace mucho, en el año 2011, salí casi un año, la conocí en Punta del Este. Quedamos enganchados a primera vista. Era diferente antes, tenía otro look".





"No estoy despechado, pasaron cinco años, le deseo lo mejor... Es encantadora, es divina. Yo me enamoré, pero prefiero mantener un perfil bajo con mis relaciones. No me gusta pasearme por todos lados con mi chica", agregó.





"Me sorprendió su relación con Daniel Scioli, como le habrá pasado a todo el mundo. No hablo de política con nadie. Por ahí se conocieron por el tema del representante, Leandro Santos, sino no se me ocurre". Y completó:





Además, fuera de aire pidió aclarar que él nunca dijo que el político tuvo un efímero romance con Luciana Salazar. La nota, a continuación:







Videoentrevista: Nahuel Torterolo - @NahuelTorterolo