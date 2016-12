Alejada de los escándalos, Viviana Canosa fue a la Salada en busca de...

Viviana Canosa visitó el lunes por la tarde el complejo de Punta Mogote y quedó "deslumbrada" por la solidaridad de toda la familia de la feria La Salada. La conductora radial y televisiva contó que acudió al administrador Jorge Castillo para pedir ayuda para que cientos de chicos "puedan tener un pan dulce, una comida" en estas Fiestas.

"Llamé el otro día a Jorge Castillo, sin conocerlo, así como llamé a varios empresarios y dueños de supermercados para pedir colaboración para los comedores que amadrino, y al toque me dijo que sí, así que de acá me voy a La Matanza para llevar a chicos que a veces no tienen ni para un mate cocido", destacó en diálogo con 'Saber que se puede', por AM 1300.

Hoy nos ayudo la Gente de La Salada

Recibimos mucho afecto y cosas para las criaturas de la parroquia y sus familias!! pic.twitter.com/RV7STBHizN — Viviana (@vivicanosaok) 20 de diciembre de 2016





En ese sentido, señaló su impacto porque la principal cara de La Salada le dijera 'Sí, venite' inmediatamente: "Me dio mucha alegría. Incluso me llevan con su combi a la parroquia, te sorprende que sea una respuesta tan rápida cuando uno pide, y sin preguntar para quién", agradeció.

"Siempre la gente más humilde es la que más colabora. Siento una satisfacción muy grande cuando puedo ser un puente con los más necesitados. Uno no puede quedarse esperando. Además cuando uno tiene un hijo y puede ser un ejemplo cuando ven que tenés cajas, te preguntan para quién son", agregó.

Además, expresó que se siente "muy feliz y muy agradecida con Castillo y toda la gente que demostró su solidaridad. Hay que inculcarle estos valores a los chicos. Ponerle el cuerpo y el alma para ir a entregar lo que conseguí gracias a Jorge Castillo y a toda la gente de La Salada no tiene precio", insistió.