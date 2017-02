Albi Czernikowski habló de Karina Jelinek: "Muchos la subestiman"

Este viernes, en Infama, el político Albi Czernikowski, flamante novio de Karina Jelinek, se refirió a la relación que mantiene con la modelo.

"Tengo una familia que siempre laburó en lo privado y yo soy el único bicho raro de la familia que se dedicó a la política... Y nada, se dijeron un montón de cosas, pero no importa. Lo importante y lo único que puedo decir es que mis familia me apoya mucho en el trabajo, en lo personal y que es una familia de laburo", arrancó Czernikowski.

Luego, reconoció que conquistó a Karina en una heladería: "Sí, eso fue así. La verdad es que trato de no hablar tanto de eso. Salir con una chica y pasar por relaciones, es lo que hace cualquier ser humano. Obviamente que con Kari, toma otra notoriedad. Creo que lo más importante fue el coraje y después bueno, se te alinean los planetas y ahora la estamos pasando muy bien. Se dio que conoció a parte de mi familia y todos la pasamos muy bien. Nos estamos conociendo... ahora ya un poco más, pero la estamos pasando bien".

Además, Albi enfrentó los rumores diseminados por su ex, en cuanto a la veracidad de su noviazgo con la modelo: "Yo soy uno. Soy el Albi que hace política y soy el Albi que se puede enganchar con una chica, muy bonita por cierto. Y los que tienen dudas, si quieren que haga algún tipo de descargo en particular, lo haré donde lo tenga que hacer. Las cosas que dicen las tomo como de quien viene. Rendiré cuentas donde las tenga que rendir, siempre estamos abiertos a eso, damos muestras de eso y no mucho más".

Más tarde, cuando le preguntaron por casamiento, el funcionario se mostró reflexivo: "Muy tranquilo, despacito. La relación comenzó en diciembre, cuando pasamos por la heladería Volta. Estamos enfocados principalmente en el trabajo y a partir de eso, nos hacemos tiempo y vemos dónde y cuándo nos podemos encontrar para vernos", continuó.

Finalmente Albi se fue en alagos para con Karina: "Ella tiene un pontencial enorme con el tema de su marca y de su trabajo privado, y creo que va a andar muy bien. Es emprendedora, tiene una garra bárbara, así que yo creo que va a andar muy bien con el labial y con la ropa", remarcó.

"Tiene algo que es como una rebeldía, donde muchos la subestiman y la verdad es que es una persona fantástica, súper dulce, súper atenta. Cuento un ejemplo: yo estaba trabajando y ella en el supermercado y me escribía para ver qué quería que me compre y si quería algo en especial. Esas pequeñas atenciones que tiene, hablan mucho de ella como persona. Estoy muy bien", concluyó.

