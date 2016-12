Alberto Raimundi sobre el retiro de Laverni: "Si me lo cruzo lo putearía"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Saúl Laverni se retiró del arbitraje profesional el último fin de semana en el partido Boca Juniors vs. Colón.





Primiciasya.com se comunicó en exclusiva con el relator partidario de Gimnasia de La Plata, Alberto Raimundi , quien saltó a la fama en los medios por un relato viral en donde criticaba con dureza a Laverni.





"Lo primero que quiero decir es que lo tenían que haber echado antes, no que se retirara él. Siempre fue funcional al sistema. Se tenía que ir como correspondía, como un perro", aseguró Raimundi.







"El periodismo en general me da un asco bárbaro. Todo el mundo reflejó el retiro como si fuera un evento social y nadie dejó sentado lo cachivache y mala leche que fue, no solamente contra Gimnasia", agregó.





"Los jugadores te cuentan que el tipo les tomaba el pelo, era soberbio... Y nadie lo replicó. Las cosas pasan y queda como que somos todos iguales. Todas las turradas que se mandó... Es una vergüenza", señaló sobre Laverni.