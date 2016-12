Alberto Raimundi: "Dije que me chupa un huevo el club, no la tragedia"

"En ningún momento estaba hablando de la tragedia. Es mi opinión y yo dije que el club en sí me chupa un huevo. No lo conocía nadie hace un tiempo. Los muertos me dolieron a mí como a cualquier persona. Yo me refería al club. Me dijeron impresentable, se metieron con mi familia, de todo me dijeron. En mi puta vida escuché el nombre de ese club, no sabía ni cómo se llamaba antes de la semifinal con San Lorenzo ", aclaró Raimundi.







Y agregó: "A mí nadie me consultó por la tragedia, eso es una mentira grande como una casa. Era una charla de entretiempo, un intercambio con un oyente, no era algo armado o una editorial mía. Lo que dije lo voy a sostener toda mi vida. Dentro de un mes no habla más nadie de este tema. Me duele como cualquier ser humano lo que pasó. Nunca jamás hablé de la tragedia. Si me preguntan por la tragedia no voy a decir que me chupa un huevo. No voy a estar las 24 horas hablando de eso como el resto, ahora están todos rasgándose las vestiduras"





Sobre la viralización de sus relatos e insultos, explicó: "Es una radio chica la que trabajo y un medio partidario. Jamás armé un video y levanté un audio mío. No tengo nada que ver, no tengo intención de hacerme conocido ni nada. Están buscando qué digo o qué no. Yo me banco lo que pienso pero me están puteando de todo el mundo, si vos vieras las cosas que me dicen....Yo dije que me chupaba un huevo el club. La gente tiene mierda adentro y está esperando que pase algo para sacarlo afuera. la gente es una mierda en genera. Yo hablo así todo el día, hablo como se me canta las pelotas. De última es mi opinión, jamás hablé de la tragedia. A ver si se van a hacer socios del club... Son todos unos caretas, la mayoría sabe un carajo de lo que están hablando. Dentro de un mes nadie va a hablar de esto".







Y volvió a reiterar que hizo referencia al club de Brasil y no a la tragedia: "A mí me chupa un huevo el club. Yo lo conocí recién cuando jugó con San Lorenzo. En 41 años de mi vida no sabia que existía y ahora tengo que saber todo porque se cayó el avión. ¿Soy el hijo de Satanás porque me chupa un huevo un club? ¿De qué estamos hablando? Ahora soy el hijo de puta... A mí no me calienta, voy a seguir haciendo lo mío".