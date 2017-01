Ailén Bechara y Barbie Franco: ¿Cuál de las dos le tiene más bronca a la otra?

Ex compañeras de un programa televisivo, Barbie Franco y Ailén Bechara están actualmente algo más que distanciadas: hoy, directamente, no se pueden ni ver. Y la prueba quedó expuesta ayer en Desayuno Americano, donde Barbie y su marido, Fernando Burlando, se retiraron del móvil al que habían sido invitados luego de que la morocha comprobara que quien iba a actuar de anfitriona era, precisamente, Ailén. Ante esta situación, en Infama buscaron dilucidar qué fue lo que sucedió y consultaron a ambas partes.

"Fui al móvil y me pareció una falta de respeto lo que hicieron. Nos sentimos medio incómodos y con Fernando cuidamos un montón de cosas en esto", señaló Barbie para justificar su reacción. Y agregó: "Fue rara la situación. Y también para ella. Llegamos y ni nos saludamos. Fue como rara, muy tensa. ¿Si nos podemos sentar a tomar un café? No, hoy en día, no. No comparto nada y no compartiría nada".

Ailén, por su parte, también tuvo la chance de dar a conocer su versión del asunto. "A mí me avisaron el día anterior, como siempre, que estaban invitados Burlando y Barbie. Él me saludó a mí y ella pasó y no me saludó. Bah, no saludó a los técnicos ni a nadie", señaló, para luego detallar cómo la pareja se levantó y abandonó del móvil sin haber salido al aire.

"Realmente no me lo esperaba. Nunca me pasó. Encima, soy nuevita en esto... Ahora, ¿rebajarte a Ailén Bechara? Te sentás ahí como una reina y hacés la anota ¿Qué? ¿Te voy a morder? ¿Qué mal te puedo hacer? Si vos vas a hablar divina con tu pareja, olvídate de mí", afirmó Ailén.

"Tengo otra manera de manejarme en la vida. Además, hay gente laburando. La estuvimos esperando toda la mañana y es nuestro trabajo", agregó la rubia, quien no se mostró preocupada por las palabras de su ex amiga: "Que no me salude. Tampoco quiero su saludo".