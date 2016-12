Agustina KÃ¤mpfer tras su picante encuentro con Susana: "La pasÃ©..."

"¿Se arrepintió de estar de novia con (Amado) Boudou?". Así, de manera directa, Susana Giménez, en su programa de Telefe, le lanzó anoche la pregunta a Agustina Kämpfer, ex pareja del ex vicepresidente de la Nación.

"Por respeto a mi pareja actual (en referencia al conductor Jorge Rial) no hablo más de mi ex pareja, porque a él no le gusta, él es cabrón. Un poco celoso somos los dos, pero la verdad es que no nos damos muchos motivos, entonces eso está manejado. Pero él tiene algo que yo no, y es que es celoso retroactivo, yo puedo ser en el presente, pero él le mete un hacia atrás", respondió la novia de Jorge Rial.

Susana, entonces, entre risas, le tiró una chicana por aquella relación: "Yo entiendo, lo que pasa es que era una pareja que a mí... Yo me decía, '¿por qué esta chica que parece tan inteligente...?'".

Kämpfer le retrucó: "¿Usted nunca tuvo una historia de amor que después la pensó mejor?".

Lo cierto es que a la salida del programa, Agustina dialogó con Desayuno Americano y contó cómo la paso en el programa de la diva: "La pasamos muy bien. Muy relajado todo y nos divertimos mucho. La invitación al programa ya estaba desde hace tiempo pero no la podíamos articular y finalmente se acerca fin de año y le quedan pocos programas, así que dije dejemos esto atrás y vayamos. Tampoco es tan importante ni para ella ni para mí, es simplemente la opinión de alguien que se desarticuló enseguida".