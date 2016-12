Agustín Pappa: "Nunca había visto un arma tan cerca"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Agustín Pappa , ex participante del reality " Gran Hermano ", sufrió un violento robo en un banco del barrio de Flores.

Pappa se encontraba llevando 25 mil pesos del negocio de su padre y fue sorprendido por dos personas en moto.

Como captaron las cámaras de seguridad del banco, Pappa es interceptado por los delincuentes, se cae al piso y le roban el dinero.

En la escena del robo testigos reportaron que se escucharon disparos al aire, informó Minutouno.





El video con el momento del robo.





Primiciasya.com se comunicó luego con Agustín Pappa quien dio detalles de cómo fue el violento asalto: "Fue todo muy rápido. Me llama por teléfono quien me venía a traer la plata que es conocido. Me subo al auto, me siento, me da la plata. Justo cuando salgo viene de frente el que me roba y me saca el arma".





"La plata la tenía en un sobre, eran casi 26 mil pesos, y le dejo la plata tirada en el piso. Salí corriendo y crucé la calle, casi me pisa una camioneta", explicó.





"Me asusté muchísimo, nunca había visto un arma tan cerca. Nunca me habían robado. Salí de mi casa a buscar algo a la puerta y volvía. No tenía ni celular", contó Agustín.





"Había un policía en la esquina y dijo que no escuchó nada. Creo que tengo un poco de suerte. Hoy por un chicle te pegan un tiro. Ni dudé en darle el dinero. Si dudaba o me iba corriendo capaz me pegaba un tiro de atrás. A pesar del robo no sufrí ningún daño y no me pasó nada", cerró celebrando que no le pasó nada.