Agredieron a periodista de TN en la cobertura de la comisaría de Flores

En medio de los incidentes en la Comisaría 38 de Flores, agredieron a periodistas del canal TN.





Se trata de Javier Fabracci, que cubría la protesta en la comisaría 38. También fue atacado Ignacio González Prieto, especialista en policiales de la señal de noticias.





Vecinos de Flores entraron por la fuerza a la comisaría tras la muerte del pequeño Brian de 14 años, asesinado por motochorros que escapan de un robo en la zona.





"Me tengo que aplicar antibióticos durante varios días porque se me produjo una irritación de la córnea por el producto del matafuego que me dispararon directamente en la cara", detalló el cronista Fabracci.





El video con el momento de la salvaje agresión de los vecinos enardecidos por la inseguridad que se vive en el barrio.