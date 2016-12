Adriana Meza, hermana de Carlos Nair: "Meterse con algo tan doloroso como la muerte de un familiar duele"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Carlitos Nair Menem está cumpliendo con la prisión en la casa de su hermana, Zulemita, en un country de Pilar, después de dejar el penal de San Martín.





Según declaró la semana pasada la hija del ex presidente, "tiene problemas de bulimia, anorexia, drogas y alcohol" y acusó a la hermana de Carlitos del lado de la madre, Adriana Meza , de no preocuparse por la situación que está viviendo.





Primiciasya.com se comunicó con Adriana, quien explicó el contacto que tiene con su hermano: "Estoy a la distancia los que se están encargando de él en persona es Zulemita. Yo hablo con Carlitos diariamente por WhatsApp y encuentro a alguien centrado, que no está paranoico, que en teoría está bien. Sí coincido con ellos en que Carlitos debe tener asistencia por toda su historia de vida, las heridas que le produjeron a lo largo de los años deben ser sanadas desde el lado terapéutico







"Tengo el contacto de siempre pero una cosa es hablar por WhatsApp o teléfono y otra cosa es verlo personalmente. No descreo de la palabra de ellos, ellos sabrán porque están diciendo eso. Respeto y creo en el estado que ellos dicen en el que está Carlitos. Creo que Carlos necesita una rehabilitación, en eso coincidimos. No coincido en la forma de hacerlo público, yo no lo hubiese hecho. Es más, para mí esto se debería haber solucionado buscándole una buena clínica en su momento, hace unos años, eso podría haberlo ayudado en ese momento", destacó.





"Cuando cae detenido, hace un año, viajé a verlo. Me enteré por la tele, rastree al abogado en ese momento, viajé a los dos días que estaba preso y ahí me ocupé, yo pagaba los honorarios del abogado. Tenía pensado ir a verlo cada quince días, estoy a mil kilómetros de distancia, me decían que en diez días salía, se extendió y fue mucho mas tiempo y yo no lo volví a ver. El día que salió me avisó por mensaje y no me respondía. Nunca me dijo cómo ir a verlo. Ese día le mandé a Zulemita un WhatsApp re lindo y agradeciendo todo lo que hizo. No tuve respuesta, me clavó el visto, nunca me respondió", comentó Adriana.







Y amplió sobre Zulemita: "Después me entero que sale en los programas de una forma innecesaria y salió diciendo que mi mamá se mató por mí. Ella sabe la historia de Carlitos y sabe que somos todos formoseños y que nunca lo fui a ver por la distancia que hay. Cuando yo me abro de esa situación es cuando ella lo entiende a Carlitos y empieza a tomar contacto. Entiendo que ni ella ni yo tendríamos que estar haciéndonos cargo. Al estar tan enfermo como ellos dicen tendrían que hacerse cargo los progenitores. Mi mamá está muerta, tendría que ser mi papá. Ni yo ni ella pero a mí no me molesta. Si pasaba en Formosa me haría yo cargo desde la distancia. Hasta hace unos años teníamos una relación cordial (con Zulemita) hasta que Carlitos decide dejar la terapia que estaba haciendo y desde ahí no".





"El último mensaje y después Carlitos cayó detenido. Luego salió a decir que no se iba a ocupar más. No estaba contenta que mi hermano había caído preso pero no iba a dejarlo. Después me desayuné todo esto que dijo de mí en los medios, innecesario. Meterse con algo tan doloroso como la muerte de un familiar duele. Cuando es un suicidio quiebra a una persona. Pasaron trece años y todavía no me logro recomponer del suicidio de mi mamá. No tengo absolutamente nada en contra de ellos, acá no hay ninguna guerra. Lo importante es Carlitos y que él esté bien y que salga adelante, no está bueno que vea esta situación entre hermanas. Yo tengo hijos y el daño moral es enorme", cerró.