Adrián Caetano confirmó que a Pablo Echarri lo bajaron de "Sandro" por cuestiones políticas

Tomás Yankelevich hizo un extenso descargo para tratar de dejar en claro que a "Sandro de América" por cuestiones políticas. hizo un extenso descargo para tratar de dejar en claro que a Pablo Echarri no lo bajaron depor cuestiones políticas.





Sin embargo, Adrián Caetano, director de la miniserie, salió al cruce y confirmó los dichos del actor. "Algo pasó en el medio por lo cual lo bajaron, y me pareció una chotada".





"En un principio trabajé codo a codo con la producción porque había una convicción de que Pablo podía hacer este personaje y hacerlo bien, y avanzamos, pero después vino esta voz de más arriba diciendo esto. A mí nunca nadie me lo dijo en la cara porque no tengo vínculos con el canal de televisión", manifestó en declaraciones radiales a la Once Diez.





"Es un garrón que alguien haya tomado esa decisión. Lo que más me asustó es que de repente se transformara en algo lícito discriminar a alguien por una cuestión política. Me llamó la atención que no pareciera grave decir eso", agregó.





"Si a mí me hicieran eso, a mí me parecería una cagada. ¿Ponele que divida la pantalla? Bueno, entonces se perdió la mitad de la pantalla que sí lo iba a ver", concluyó Caetano.