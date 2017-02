Adele arrasó en los Grammy: ganó 5 premios, se equivocó en el homenaje a George Michael y lloró en público

La cantante británica Adele ganó anoche los cinco Grammy a los que aspiraba, entre ellos los tres máximos galardones a mejor álbum ("25"), grabación y canción del año ("Hello"), definiendo a su favor el duelo ante Beyoncé





De esta forma, Adele se erigió en la gran triunfadora de la gala más importante de la música que se celebró en Los Angeles. Beyoncé, con nueve nominaciones, partía como la otra gran favorita de la noche con su álbum "Lemonade" y su himno con tintes políticos "Formation".





En un emotivo discurso de aceptación del galardón al mejor álbum del año, Adele dijo que el premio la ayudaba a sentirse nuevamente como una artista, tras sumergirse en el mundo de la maternidad luego de sus últimos triunfos en los Grammy en 2012. De todas maneras, la diva británica pareció dudar si "25" merecía el triunfo sobre "Lemonade".

"Mi artista, la artista de mi vida es Beyoncé, y el álbum 'Lemonade' es tan monumental y bien pensado y tan bello y descubre el alma", dijo en dirección a Beyoncé desde el escenario.





Adele album año VIDEO





Adele prevaleció también en los rubros mejor performance pop en solitario y mejor álbum pop vocal durante la 59 edición de los Grammy. Beyoncé, en tanto, debió conformarse con apenas dos gramófonos, al mejor álbum urbano contemporáneo y al mejor video musical.





Mientras tanto, el último álbum del fallecido David Bowie , "Blackstar", se alzó también con cinco Grammy, entre ellos mejor canción de rock por el tema que da título al álbum. Previamente "Blackstar" cosechó los premios a mejor álbum de música alternativa, mejor performance de rock, mejor ingeniería y mejor diseño de arte.





El legendario músico británico e icono del glam rock falleció de cáncer en enero de 2016 a los 69 años, dos días después de lanzar el disco. Y Chance the Rapper ganó la distinción a mejor nuevo artista. De 23 años y procedente de Chicago, su verdadero nombre es Chancelor Bennett. "Quiero dedicarle el premio a todo Chicago. Y recibo la victoria en nombre del Señor", afirmó. Luego se llevó también un Grammy a la mejor interpretación rap.

Adele también dio la nota la noche del domingo al interrumpir la canción que interpretaba en memoria de su compatriota George Michael durante la gala y comenzar a entonarla de nuevo por segunda vez. Cuando había transcurrido alrededor de un minuto, se mostró disconforme con su versión del hit de Michael "Fastlove", se detuvo y dijo "no puedo estropearlo, por él". Adele insultó por su error -lo que la televisión estadounidense no mostró- y pidió disculpas. Al final de la canción, la cantante de 28 años, nominada a cinco Grammy, tenía lágrimas en los ojos y los espectadores en el Staples Center de Los Angeles la aplaudieron de pie.





Adele George Michael VIDEO





Ya el año pasado la diva británica había tenido que lidiar con problemas de sonido durante su canción "All I Ask", pero entonces siguió cantando. Además, con su interpretación de la balada "Hello", Adele abrió la ceremonia de los Grammy que tuvo al presentador del "Late-Night-Show" James Corden como maestro de ceremonias.





Por su parte, con una impactante performance, Beyoncé se lució con su embarazo durante la gala. Con un vestido y una corona doradas, la cantante de 35 años interpretó y bailó entre otros "Sandcastles" de "Lemonade". Beyoncé y su marido Jay-Z anunciaron a comienzos de mes que esperan mellizos. En total, la Academia repartió premios en 84 categorías, mientras que la ceremonia contó con diversas actuaciones, como las de John Legend, Bruno Mars, Daft Punk, The Weeknd y un dúo de Metallica y Lady Gaga.





La Capital