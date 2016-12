Actriz de la serie "Westworld" confesó que fue violada en dos oportunidades

Ahora, con 29, Wood asegura que es importante que las víctimas no se callen."No voy a avergonzarme... No creo en un tiempo en el que la gente tenga que guardar silencio ni un minuto más. No en un mundo en el que tenemos una intolerancia tan flagrante y sexista", denunció.





En este sentido, también aseguraba en su publicación haberse sentido molesta por conversaciones que luego han sido catalogadas como "charlas de vestuario", en referencia al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "Tuve una reacción muy visceral hacia aquel vídeo, pero al final la serie en la que estoy ahora es una crítica sobre eso mismo", contó.





"Westworld", la nueva serie de ficción de la HBO, está ambientada en un parque de atracciones futurista donde los visitantes pueden tener sexo, no siempre consentido, con las atracciones robóticas de apariencia humana. El debate que pretende plantear es que si no tuviese consecuencias, las personas serían más proclives a la violación.







Todavía estoy en pie. Estoy viva. Estoy feliz. Estoy fuerte. Pero todavía no estoy bien", añade sobre su situación actual un actriz cuyo papel actual encarna a una mujer que es brutalizada y abusada sexualmente.

La actriz Evan Rachel Wood , que interpreta el papel de Dolores en la nueva serie "Westworld", explicó además en una carta que las violaciones fueron uno de los motivos por los cuales intentó suicidarse con 22 años.