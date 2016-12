Actriz argentina denunció que una escena de abuso en una película no estaba en el libreto y le pidieron silencio

Antonella Costa decidió dar a conocer su testimonio luego de que el director de "El último tango en París", con Marlon Brando, reconociera abusos a su protagonista, María Schneider.





"Al director que a mis 21 años puso en la casetera del motorhome el VHS del crudo de la escena en la que me bañaba, para que lo vieran todos. A los extras que aprovecharon una toma para manosearme entera. Al asistente de dirección que me pidió que no dijera nada porque necesitábamos seguir filmando. Al actor que le sugirió a la directora meterme "bien la mano" en mi sexo sin consultarme antes, y que me humilló delante del equipo técnico por haberme negado a acostarme con él, y a tantos otros a los que me enfrenté, negándome simplemente a hacer lo que no quería hacer, y que no era parte del pacto ni del proceso creativo", expresó indignada Costa luego de ver lo que pasó en "El último tango en París".





Se trata de un verdadero escándalo justo en el momento en que se habla en los medios como nunca de la violencia de género.





El texto completo de la actriz con su denuncia en Facebook.