A tres años de la muerte de Ricardo Fort

El 25 de noviembre de 2013 Ricardo Fort falleció en el Sanatorio de La Trinidad después de permanecer varios días bajo observación médica.





El empresario se encontraba internado para ser tratado por una fractura femoral (la cual había sufrido días atrás en Miami), además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en su rodilla.

Debido a un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago, Fort falleció a los 45 años. Fort finalmente pudo lograr lo que quería: hacerse famoso, polémico y amado. En las redes sociales se ven varios mensajes recordando al chocolatero en esta fecha especial.





Fort tenía dos hijos: los mellizos Marta y Felipe. Dejó también a quien fue su gran compañero de vida y padrino de sus hijos, Gustavo Martínez. El empresario mantenía una conflictiva relación con sus hermanos.

Llegó a tener su propio programa de tevé "Fort Night Show" y montó espectáculos teatrales con gran presupuesto en escena, sin escatimar en gastos, y sin fijarse en las ganancias que le daba.

Su figura, entre críticas y amores, seguramente seguirá dando que hablar desde el más allá con el correr de los años.

En esta nota el último video que grabó desde la clínica dejándole un saludo a sus seguidores. Sería el último.





"¡Hola Chicos! Les habla Ricardo Fort y estoy en la clínica La Trinidad. Me vine quince días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas y volver 100 puntos", decía Ricardo con su estilo.