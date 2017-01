"A Loan le di plata porque había veces que no tenía ni para comer"

En medio de rumores sobre presuntos maltratos hacia Charlotte Caniggia , de críticas de una ex pareja y hasta de algún viejo conocido, este martes salió a luz un costado casi desconocido de Loan, el cantante de cumbia pop que ganó fama por ser el novio de la hija de Claudio Paul. Desde Infama Luis Ventura fue el encargado de revelar datos pocos conocidos del muchacho y dejó una frase reveladora: "Le di plata porque había veces que no tenía ni para comer".





"Hace más o menos un año y pico, yo estaba trabajando con Panam y Loan me viene a ver a una grabación. Me vino a ver porque él era futbolista, estaba jugando en Juventud Antoniana. No sé por qué vio en mí a alguien que lo podía ayudar. Y me vino a hablar para ver si yo lo podía fichar en El Porvenir, que era un club del que yo ya estaba saliendo", comenzó Luis.





Luego, Ventura recordó los detalles de otros dos encuentros con el joven, pero ya en otras circunstancias. "Un día yo estaba viajando con mi hijo mayor en un avión. Y viajé con un chico al que le vería cara conocida, pero no lo identifiqué: era Loan. Y me dijo en ese momento que se había lanzado como cantante y que quería verme porque él veía en mí a alguien que lo podía ayudar. Un día yo llego al canal y Loan me estaba esperando: había dormido siete horas en la puerta esperándome", agregó Ventura, que posteriormente reveló la parte más dramática de la vida del cantante.





"Yo le di plata de mi bolsillo porque había veces que no tenía para comer. Y venía con cuadros realmente desgarradores", recordó.